Justin Engel & Co.: Die jüngsten deutschen Davis-Cup-Spieler

Justin Engel feierte kurz vor seinem 18. Geburtstag sein erfolgreiches Debüt im Davis Cup. Diese deutschen Spieler waren noch jünger bei ihrem Debüt.

Als tennis MAGAZIN vor Beginn der Qualifikation bei den US Open mit Justin Engel telefonierte und wissen wollte, ob es Kontakt gab bezüglich einer möglichen Nominierung für das anstehende Davis-Cup-Match in Japan, verneinte der 17-Jährige dies.

Doch manchmal geht alles ganz schnell im Leben. Nach dem Verzicht von Alexander Zverev auf die Auswärtspartie in Tokio und der verletzungsbedingten Absage von Daniel Altmaier stand Engel plötzlich nicht nur im deutschen Kader, sondern kam sogar zum Abschluss der Davis-Cup-Partie zum Einsatz. Der Teenager gewann beim Stand von 3:0 für Deutschland sein Einzel gegen Rei Sakamoto mit 6:3, 6:7, 10:7.

Mit 17 Jahren, elf Monaten und 13 Tage reihte sich Engel auf Platz drei der jüngsten deutschen Davis-Cup-Debütanten ein. „Ich kann es nicht abwarten, das nächste Davis-Cup-Match zu spielen“, sagte Engel über sein Debüt. Jünger waren nur Boris Becker und Michael Westphal, die ebenfalls ihr erstes Match für Deutschland gewannen.

Davis Cup: Boris Becker hält den Rekord

Becker kam 1985 in Sindelfingen im Alter von 17 Jahren, drei Monaten und 14 Tagen in der ersten Davis-Cup-Runde der Weltgruppe zu seinem ersten Einsatz für die deutsche Davis-Cup-Auswahl im Duell gegen Spanien. Becker zeigte bereits im Teenageralter, dass er von Beginn an die Führungsfigur im deutschen Herrentennis sein würde. Der 17-Jährige siegte gegen Juan Aguilera mit 6:3, 6:4, 6:4 und brachte Deutschland mit 2:0 in Führung.

Becker löste damals Michael Westphal als deutschen Rekordhalter ab. Der Hamburger kam 1982 im Alter von 17 Jahren, sieben Monaten und 14 Tagen zum Einsatz. Genau wie Engel gewann Westphal damals sein Einzel, das keine Bedeutung mehr über den Gesamtsieg hatte.

Deutschlands aktueller Spitzenspieler Alexander Zverev liegt in der Liste der jüngsten deutschen Davis-Cup-Debütanten auf Platz sechs. Zverev spielte im März 2016 seine erste Partie für Deutschland. Im September 2015 stand er bereits im Kader für die Relegationspartie in der Dominikanischen Republik, doch eine Krankheit verhinderte damals ein noch früheres Debüt.

Die jüngsten deutschen Davis-Cup-Spieler

Spieler Alter beim ersten Einsatz Datum erster Einsatz Gegner Ergebnis Boris Becker 17 Jahre/3 Monate/14 Tage 8. März 1985 Juan Aguilera (Spanien) 6:3, 6:4, 6:4 Michael Westphal 17 Jahre/7 Monate/14 Tage 3. Oktober 1982 Alejandro Ganzabal (Argentinien) 9:7, 6:4* Justin Engel 17 Monate/11 Monate, 13 Tage 13. September 2025 Rei Sakamoto (Japan) 6:3, 6:7, 10:7 Christoph Zipf 18 Jahre, 3 Monate, 2 Tage 7. September 1981 Jose Luis Clerc/Guiilermo Vilas (Argentinien) 3:6, 6:4, 4:6, 3:6 Henner Henkel 18 Jahre, 10 Monate, 8 Tage 17. August 1934 Arnulf Schmidt (Rumänien) 6:1, 6:1, 6:0 Alexander Zverev 18 Jahre, 10 Monate, 13 Tage 4. März 2016 Tomas Berdych (Tschechien) 6:7, 6:1, 6:4, 6:7, 4:6

*1982 gab es noch keinen Tiebreak im Davis Cup

**Zipf spielte Doppel zusammen mit Rolf Gehring

Übrigens: Der jüngste Spieler, der ein Match in der Davis-Cup-Weltgruppe bestritt, ist Mats Wilander. Der Schwede war 16 Jahre und 321 Tage alt bei seinem Debüt, als er im Viertelfinale gegen den Australier Peter McNamara verlor. Der jüngste Spieler mit einem Sieg in einer Davis-Cup-Weltgruppe ist Michael Chang. Der US-Amerikaner war 16 Jahre und 347 Tage alt, als er 1989 gegen den Paraguayer Victor Pecci siegte.