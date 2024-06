Kerber-Bezwingerin Schnaider triumphiert in Bad Homburg

Die 20 Jahre alte Russin Diana Schnaider hat das Rasenturnier in Bad Homburg gewonnen. Die Weltranglisten-47. setzte sich im Finale gegen die Kroatin Donna Vekic mit 6:3, 2:6, 6:3 durch und feierte ihren zweiten Titel auf der Profitour. Schnaider hatte in der ersten Runde die frühere Turniersiegerin und Turnierbotschafterin Angelique Kerber (Kiel) rausgeworfen (7:5, 6:3).

Bei der vierten Auflage des Vorbereitungsturniers auf Wimbledon gab es damit die vierte Siegerin. 2021 hatte Kerber die Premiere des Turniers im Kurpark für sich entschieden. Auf die dreimalige Grand-Slam-Siegerin folgten Caroline Garcia (Frankreich), Katerina Siniakova (Tschechien) und nun Schnaider, die nach den Thailand Open im Februar den zweiten Titel in diesem Jahr holte.

In Wimbledon hat Schnaider ein hartes Los erwischt: In der ersten Runde trifft sie am Dienstag auf die frühere Finalistin Karolina Pliskova (Tschechien). Kerber, die in London mit einer Wildcard am Start ist, bekommt es ebenfalls am Dienstag mit Julija Putinzewa aus Kasachstan zu tun. Die frühere Wimbledonsiegerin hatte vor Bad Homburg auch in Berlin ihr Erstrundenmatch verloren.