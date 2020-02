Kerber träumt von Olympia-Gold in Tokio

Hamburg (SID) – Tennis-Topspielerin Angelique Kerber träumt von einer Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio. „Ich hoffe, dass es dieses Jahr vielleicht noch einen Schritt weitergehen kann“, sagte die 32-Jährige im Interview bei Sky Sport News HD. 2016 in Rio de Janeiro hatte Kerber im Einzel Silber gewonnen, auch 2012 in London war sie an den Start gegangen.

Olympia ist für die dreimalige Major-Sieger etwas Besonderes. „Man spielt für das Land, und es ist für mich immer eine Ehre, für Deutschland zu spielen“, sagte Kerber: „Man gibt einfach alles und hat in dieser Woche so viele Male Gänsehaut, schon bei der Eröffnung, wenn man reinläuft.“

Die frühere Weltranglistenerste könnte in der japanischen Hauptstadt auch gemeinsam mit dem Australian-Open-Halbfinalisten Alexander Zverev an den Start gehen. „Wir haben in den letzten Jahren im Hopman Cup ein gutes Mixed gespielt“, sagte Kerber. Sie wollte aber noch nichts bestätigen: „Lasst euch überraschen.“