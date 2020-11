Koolhof/Mektic gewinnen Doppel-Konkurrenz bei den ATP Finals

London (SID) – Wesley Koolhof (Niederlande) und Nikola Mektic (Kroatien) haben bei den ATP Finals in London den Titel in der Doppel-Konkurrenz gewonnen. Die an Position fünf gesetzten US-Open-Finalisten bezwangen im Endspiel am Sonntag Jürgen Melzer/Edouard Roger-Vasselin (Österreich/Frankreich/Nr. 7) 6:2, 3:6, 10:5 und feierten ihren ersten gemeinsamen Titel auf der ATP-Tour überhaupt.

Die deutschen French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies waren bereits in der Gruppenphase gescheitert. Schon beim ersten Auftritt in London im Vorjahr hatte das Duo aus Coburg und Köln den Sprung ins Halbfinale beim Saisonabschluss der Jahresbesten verpasst.