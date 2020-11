Medvedev gewinnt ATP Finals gegen Thiem

London (SID) – Der russische Tennisprofi Daniil Medvedev hat erstmals bei den ATP Finals in London triumphiert. Der Weltranglisten-Vierte bezwang im Endspiel mit großer Moral den US-Open-Champion Dominic Thiem mit 4:6, 7:6 (7:2), 6:4. Damit holte er den wichtigsten Titel seiner Karriere. Der Hamburger Alexander Zverev, der den Saisonabschluss der acht Jahresbesten 2018 gewonnen hatte, war bereits in der Gruppenphase gescheitert.

Medvedev ist damit der erste Spieler, der beim Saisonfinale der acht Jahresbesten die Nummern eins bis drei der Welt bezwingen konnte. In der Vorrunde besiegte er den Weltranglistenersten Novak Djokovic. Im Halbfinale schaltete er Rafael Nadal aus, ehe im Endspiel Thiem als Nummer drei der Welt gratulieren musste. Im gesamten Turnierverlauf blieb er unbesiegt.

Medvedev revanchierte sich an Thiem damit auch für die Halbfinal-Niederlage bei den diesjährigen US Open. Der 24 Jahre alte Moskauer geht mit zehn Siegen in Folge in die Winterpause. Vor den ATP Finals hatte er bereits beim Masters in Paris triumphiert.

Singles champions in London 🇬🇧 09: Davydenko

10: Federer

11: Federer

12: Djokovic

13: Djokovic

14: Djokovic

15: Djokovic

16: Murray

17: Dimitrov

18: Zverev

19: Tsitsipas

20: Medvedev@DaniilMedwed #NittoATPFinals pic.twitter.com/Ld2iETrLq8 — ATP Tour (@atptour) November 22, 2020