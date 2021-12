Kurz vor Wimbledon: Andrea Petkovic schlägt bei den bett1open in Berlin auf

Schriftstellerin, Fernsehmoderatorin – aber vor allem seit eineinhalb Jahrzehnten eine Weltklasse-Tennisspielerin. Andrea Petkovic (34) gehört zu den charismatischsten Protagonistinnen der internationalen Tennis-Szene. Schlagfertig auf dem Platz. Schlagfertig im Gespräch. Eine Hinguckerin, die was zu sagen hat.

Zum Ende diesen Jahres hat sie noch mit ihrer Freundin Angelique Kerber trainiert. Im nächsten Jahr will sie von Weltranglistenplatz 75 wieder weiter nach vorne klettern. Das gerne auch vor heimischem Publikum. Und so hat sie sich entschieden, ab dem 11. Juni 2022 bei den bett1open in Berlin aufzuschlagen. Im spektakulären Steffi-Graf-Stadion auf der ebenso beeindruckenden wie gemütlichen Anlage des LTTC „Rot-Weiß“ Berlin wird Rasentennis auf Weltniveau geboten. „Ich freue mich schon jetzt total auf das Turnier in Berlin. Dort bieten sich für mich optimale Bedingungen, in super Atmosphäre. Die Zuschauer sind ganz nah dran, die Plätze sind top und das Feld der Teilnehmerinnen herausragend“, sagt Petkovic.

Die Rechtshänderin hat in ihrer Laufbahn bereits sieben WTA-Turniere gewonnen und sich bis in die Top 10 vorgespielt. 2011 war sie auf Ranglistenplatz neun.

Barbara Rittner, die Turnierdirektorin der bett1open und zudem Head of Women`s Tennis im Deutschen Tennis Bund (DTB), freut sich über die Berlin-Zusage von Petkovic – hält diese gleichwohl auch für logisch: „Petko sucht den Wettbewerb, den Vergleich mit den Besten. Sie ist nach wie vor hochmotiviert und ehrgeizig und hat sich für 2022 sehr viel vorgenommen, auch für die Rasen-Saison. Da ist sie bei den bett1open genau richtig aufgehoben.“ Eine Woche nach dem Finale der bett1open startet das Turnier von Wimbledon. Das macht das Top-Turnier in der deutschen Hauptstadt als Vorbereitung auf die Championships in London zusätzlich attraktiv.

Der Ticket-Vorverkauf für die vom 11. – 19. Juni 2022 laufenden bett1open hat bereits begonnen.