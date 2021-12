Sani Resort in Griechenland: Alles vom Feinsten

Inmitten einer naturbelassenen Landschaft an der Ägais liegt das Sani Resort auf der griechischen Halbinsel Kassandra. Tennisfans kommen hier dank des integrierten Rafa Nadal Tennis Centre voll auf ihre Kosten.

Riesig! Beim erstmaligen Betreten des Sani Resort kommt man aus dem Staunen nicht heraus. Das liegt nicht nur an dem atemberaubenden Blick auf das ägäische Meer, sondern auch an der imposanten Anlage. 400 Hektar geschütztes Land direkt am Meer – etwas größer als der Central Park in New York – umfasst das Resort, alles in Fußnähe erreichbar. Gelegen in der Region Chalkidiki auf der Halbinsel Kassandra, die wegen ihrer Form zu „Poseidons Dreizack“ zählt, reicht die Historie des Areals weit zurück. Bereits in der Antike existierte die Stadt Sani, was so viel bedeutet wie „Gesundheit“.

Rafa Nadal Tennis Centre als Herzstück

„In den 1960er-Jahren erwarben die Vorfahren der heutigen Besitzerfamilie von der Mönchsrepublik Athos das Areal des heutigen Resorts. Es gab damals noch keine Straßen, sodass die Anreise von Thessaloniki viele Stunden dauerte“, erzählt Faye Apostolidou, Brand Communication Manager im Sani Resort. Faye heißt eigentlich mit Vornamen Fotini. Die Griechen, die in der Tourismusbranche arbeiten, haben es sich angewöhnt, sich für die Gäste leichter verständliche Vornamen auf Englisch zu geben. Die Besitzer hatten die Vision vom ersten organisierten Resort in Griechenland. Über die Jahre entstand eine luxuriöse Feriendestination, die kaum Wünsche offen lässt. 1971 eröffnete mit dem Sani Club der erste Komplex des Resorts, das einen großen Schwerpunkt auf Familien legt. 2017 wurde der fünfte Komplex, Sani Dunes, fertiggestellt. „Dort ist auch der längste Pool (3.400 qcm) in Griechenland“, erzählt Faye Apostolidou.

Um sich in den ersten Stunden nach der Ankunft auf der Anlage zurechtzufinden, braucht man ein kleines Pfadfinder-Gen. So weitläufig ist das in fünf Komplexe aufgeteilte Resort, zu dem insgesamt sieben Kilometer mit feinstem Sandstrand gehören. Und so vielfältig ist das Angebot, nicht nur kulinarisch mit 24 Restaurants und 20 Bars und Cafés, sondern auch das Sportprogramm mit den Herzstücken, dem Rafa Nadal Tennis Centre und der Chelsea Football Academy. Es entsteht ein Kleinstadt-Gefühl. „Das kann schon einschüchternd sein. Aber es fühlt sich nie überfüllt an“, sagt Faye und hat damit Recht. Dass neben knapp 3.000 Gästen auch noch zahlreiches Personal auf der Anlage unterwegs ist, spürt man zu keiner Zeit. Nachhaltigkeit war der Betreiber-Familie von Beginn an wichtig. Früh wurde das „Sani Green Programm“ ins Leben gerufen, das mehrere Auszeichnungen erhielt. „Wir sind das erste Co2-neutrale Resort in Griechenland. Außerdem sind 90 Prozent der Vögel, die es in Griechenland gibt, um das Areal beheimatet“, erzählt Faye stolz.

Rafael Nadal allgegenwärtig

Vom Sani Club geht es auf die andere Seite des Resorts, zum Sani Beach. Hier liegt das Rafa Nadal Tennis Centre, das in enger Zusammenarbeit mit Nadal und dessen Familie und Management entstand und im April 2019 eröffnet wurde. Neben der Rafa Nadal Academy in Manacor und Kuwait ist die Tennisanlage im Sani Resort das zweite Rafa Nadal Tennis Centre nach Cancun in Mexiko. Trainiert wird nach der Nadal-Methode mit Coaches, die an der Nadal-Akademie in Manacor ausgebildet wurden. Was die Methode bedeutet: hohe Intensität sowohl physisch als auch psychisch. „Es werden Grundwerte vermittelt, sowohl auf dem als auch abseits des Platzes. Die Philosophie bedeutet nicht nur: Trainiere hart, spiele besser. Sondern es geht auch um den Respekt vor dem Spiel, dem Gegner sowie vor der Umgebung und Umwelt, in der man spielt. Die Hauptsache ist, das Spiel zu genießen, unabhängig vom Ergebnis. Dieser Spaß ist bei einigen leider nicht vorhanden, selbst bei Spielern, die immer gewinnen. Tennis ist nur ein Spiel“, erzählt Dimitris Issaris, Sportdirektor im Rafa Nadal Tennis Centre.

Auf der Anlage ist die Galionsfigur Rafael Nadal allgegenwärtig: mit großen Bildern an der Wand im kleinen Clubhaus, Sprüchen von ihm am Eingang zu den acht Plätzen oder mit dem in einer Vitrine ausgestellten Coupe des Mousquetaires, der French Open-Siegertrophäe, an der Nadal sensationelle 13 Mal herumknabbern durfte. Carlos Moya, seit 2017 Trainer von Nadal, brachte im August in einer Trainingswoche im Sani Resort den Schülern die besondere Nadal-Philosophie näher. „Ich wünschte, ich könnte den gesamten Sommer hier verbringen, aber ich bin nur eine Woche hier“, erzählte er tennis MAGAZIN kurz vor unserem Besuch im Resort im Video-Interview. Weitere Camps mit Moya und Toni Nadal sind in Planung. Obwohl das Centre in Griechenland erst seit zwei Jahren existiert, blickt Sportdirektor Dimitris Issaris bereits in die Zukunft. „Ein internationales Ranglistenturnier, vielleicht für Senioren, ist eine Idee, mit der wir uns beschäftigen. Im Sommer, während der Hochsaison, ist das jedoch nicht durchführbar. Da sind die Plätze von morgens bis abends ausgebucht“, erzählt er.

Trainieren mit der Nadal-Methode

Einen Tag später geht es auf den Platz zum Selbstversuch. Trainieren nach der Nadal-Methode im Einzelunterricht mit Coach Michael. Drills mit Vorhand und Rückhand stehen im Vordergrund. Nach einer halben Stunde bei 30 Grad im Schatten fließt der Schweiß, der Atem wird flacher, die Beine werden schwerer. Eine Pause ist dringend nötig. Auf die Frage, ob man in Griechenland einen Tennisboom spürt nach den Erfolgen von Stefanos Tsitsipas bei den Herren und Maria Sakkari bei den Damen, entgegnet Coach Michael: „Ja, absolut. Die Plätze sind voll. Viele Griechen, die früher Tennis gespielt haben, fingen wieder an. Und zahlreiche Eltern schicken ihre Kinder zum Training, damit sie Tsitsipas und Sakkari nacheifern können.“

Auf dem Nebenplatz trainieren Isabel aus Deutschland und Christin aus den Niederlanden mit Coach George, der eigentlich Georgos heißt. Beide sind begeistert von der Einheit, in der es vor allem um die technischen Feinheiten beim Schlagen geht. „Endlich zeigt es mir jemand mal, wie ich den Schläger richtig halten soll. Das ist die beste Trainingsstunde, die ich je hatte. Das kannst du gerne auch so schreiben“, ruft Christin aus Den Haag, die mit Mann, Kindern und Enkelkindern Urlaub macht, in unsere Richtung, als sie mitbekommt, dass tennis MAGAZIN einen Bericht schreibt. Sowohl Isabel als auch Christin sind sich nach der schweißtreibenden Einheit einig: Wir kommen gerne wieder zurück ins Rafa Nadal Tennis Centre und ins Sani Resort.