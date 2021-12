Handverletzung: Australian Open ohne Pliskova

Frankfurt am Main (SID) – Die Australian Open finden ohne die tschechische Wimbledonfinalistin Karolina Pliskova statt. Die Nummer vier der Tennis-Weltrangliste sagte ihren Start beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres (ab 17. Januar) wegen einer im Training erlittenen Verletzung an der rechten Hand ab, wie die Organisatoren am Donnerstag mitteilten.

Für die Australian Open ist es der nächste prominente Ausfall nach US-Superstar Serena Williams und der Kanadierin Bianca Andreescu.