Längster Tiebreak der ATP-Geschichte: Opelka schlägt Marathonmann Isner 24:22

(SID) – Reilly Opelka und Marathon-Experte John Isner haben in Dallas für den längsten Tiebreak seit dem Start der ATP-Tour (1990) gesorgt. Im Halbfinale setzte sich Opelka mit 7:6 (9:7), 7:6 (24:22) gegen seinen US-Landsmann Isner durch, der auch am bislang längsten Tennismatch der Geschichte beteiligt war.

A truly insane tie-break to end this clash 😮 @ReillyOpelka saves 🔟 set points before ousting Isner 7-6(7) 7-6(22) to reach the final in Dallas.#DALOpen pic.twitter.com/z6Ca7n4rz3

