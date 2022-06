Lisicki im Viertelfinale von Bad Homburg

Bad Homburg (SID) – Sabine Lisicki (32) hat auch ihr zweites Match beim Rasenturnier in Bad Homburg gewonnen und damit das Viertelfinale erreicht. Die frühere Wimbledonfinalistin, die nach einer langen Verletzungspause nur noch auf Platz 804 der Weltrangliste geführt wird, setzte sich gegen die Belgierin Greet Minnen 6:3, 2:6, 6:2 durch. Am Donnerstag trifft Lisicki auf die Französin Caroline Garcia.

That Sabine smile 😁

🇩🇪 @sabinelisicki beats Minnen 6-3, 2-6, 6-2 to reach a first quarterfinal on home soil since 2013!

Faces Garcia next at the #BadHomburgOpen pic.twitter.com/eYMNaJVoFE

