Marketa Vondrousova: 10 Fakten zur Wimbledonfinalistin

Marketa Vondrousova steht erneut im Finale eines großen Turniers. Wir haben zehn interessante Fakten über die Tschechin zusammengetragen.

1. Tennis über Fußball

Als Marketa Vondrousova noch sehr jung war, spielte sie neben Tennis auch Fußball. Vondrousova soll sehr gut gewesen sein, aber ihre Eltern unterstützen von Anfang an die Tenniskarriere, wofür sich dann auch ihre Tochter entschied. Der Gedanke dahinter war, dass sie lieber in einer Einzelsportart aktiv sein wollte.

2. Sportliche Familie

Vondrousovas Vater David Vondrouš brachte sie zum Tennis, als sie vier Jahre alt war. Er selbst ein Hobby-Tennisspieler. Ihre Mutter Jindriska Anderlova spielte in der tschechischen ersten Liga Volleyball. Bei SK Slavia Prag war sie in der Elite Extraliga aktiv. Ihr Opa Frantiek Frd gewann 1935 die nationale Meisterschaft im Fünfkampf in Tschechien.

3. Erste Erfolge mit 15 Jahren

2014 fing Vondrousova an professionell Tennis zu spielen. Im darauffolgenden Jahr war sie 15 Jahre alt und gewann zahlreiche Turniere. Im Juniorinnen-Doppel triumphierte sie bei den Australian Open und bei den French Open. Nebenbei war sie auch im Damentennis erfolgreich. Noch vor ihrem 16. Geburtstag siegte sie bei drei Einzel- und bei zwei Doppelturnieren auf dem ITF-Damencircuit.

4. Hartplatz oder Sandplatz?

Der Sandplatz ist der Lieblingsuntergrund von Marketa Vondrousova. Sie glaubt aber, dass ihr Spielstil besser für den Hartplatz geeignet ist. Ihre besten Resultate feierte sie auf dem Hartplatz.

5. Deutsche Vergangenheit

Vondrousova absolvierte einen Teil ihrer Tennisausbildung in Deutschland. Mit neun Jahren trat sie in der U-14 Mannschaft des TC Stadtsteinach an. Dort spielte sie in der Bezirksliga Oberfranken.

6. Langjähriger Freund wird zum Ehemann

Bis ins Jahr 2017 reicht die Beziehung Von Marketa Vondrousova zu ihrem jetzigen Ehemann Stepan Simek zurück. Simek spielte ebenfalls Tennis, aber er hat es nicht geschafft im professionellen Tennis Fuß zu fassen. Bei den Olympischen Spielen im Jahr 2021 verlobten sich die beiden. Am 16. Juli 2022 heirateten sie.

7. Marketa Vondrousovas Tattoos und die Wette mit ihrem Coach

Vondrousova hat an Beinen und Armen zahlreiche Tattoos. Viele Spieler, Fans und Journalisten rätseln um die Bedeutung der Tattoos. Das Einzige eindeutige Tattoo ist der Schriftzug „No rain, No flowers“. Mit 16 Jahren ließ sie sich ihr erstes Tattoo stechen. Mittlerweile hat sie drei bis vier Tattoo-Artists, die ihrer Kunst an ihrem Körper freien Lauf lassen können. Zwischen Vondrousova und Coach Jan Mertl läuft eine Wette. Wenn die Tschechin ein Grand Slam-Turnier gewinnt, dann wird sie ein neues Tattoo dem Coach widmen.

8. Viele Verletzungen

Linkshänderin Vondrousova musste 2016 erstmals sechs Monaten mit einer Verletzung am linken Ellbogen aussetzen. Nach dem überraschenden Erreichen des Finals der French Open 2019 unterzog sie sich einer Operation am linken Handgelenk. Die Konsequenz waren weitere sechs Monate ohne Tennis. Im April letzten Jahres trat sie noch beim Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart an. Danach folgte eine erneute sechsmonatige Pause, weil eine zweite Operation am gleichen Handgelenk notwendig war. „Man weiß nie, was man erwarten kann, wenn man zurückkehrt“, blickt sie auf ihre Verletzungen zurück.

9. Bei großen Turnieren liefert sie ab

2015 gewann sie zwei Grand Slam Doppel-Titel bei den Juniorinnen. Im Profitennis triumphierte sie bis auf eine Ausnahme nur bei kleineren Turnieren. 2017 holte sie in Biel ihren bislang einzigen WTA-Titel. Darauf folgten 2019 zwei Finalteilnahmen in Budapest und Istanbul. Die größten Erfolge von Vondrousova sind gleichzeitig auch ihre größten Niederlagen. 2019 erreichte sie in Paris das Finale, das sie gegen Ashleigh Barty verlor. Bei den Olympischen Spielen in Tokio war sie im Finale Belinda Bencic unterlegen. In Wimbledon steht sie jetzt erneut im Finale. Kann sie den Finalfluch beenden? Vondrousova wittert die Chance, ihr erstes Grand Slam Turnier zu gewinnen: „Was passiert ist, ist verrückt, aber im Tennis kann alles passieren“.

10. Marketa Vondrousova – Ons Jabeur: Ein Duell auf Augenhöhe

Für beide Akteure ist es das dritte große Finale. Jabeur spielte im letzten Jahr in Wimbledon und bei den US Open das Finale. Der direkte Vergleich könnte nicht knapper sein. Zwischen Vondrousova und Jabeur steht es 2:2 bei einem Satzverhältnis von 5:5. Vondrousova konnte die letzten zwei Duelle bei den Australian Open und in Indian Wells 2023 gewinnen. Vor der Finalpartie sprach Vondrousova über die Ähnlichkeiten des Spielstils der beiden: „Ich glaube wir sind in manchen Dingen gleich, wir spielen Stopps, wir spielen slice“. Die Vorzeichen für das Finale könnten nicht spannender sein.