French Open: Marterer trotz Satzführung raus

Maximilian Marterer hat den Einzug in die dritte Runde bei den French Open verpasst. Der 28-Jährige aus Nürnberg musste sich am Donnerstag in Paris dem Belgier Zizou Bergs 6:3, 3:6, 1:6, 3:6 geschlagen geben. Die Partie, die auf einem der unüberdachten Außenplätze stattfand, musste wegen Regens mehrfach unterbrochen werden.

Marterer startete stark, konnte nach der ersten Regenpause aber nicht mehr an die Dominanz des ersten Satzes anknüpfen. Für den Franken bleibt der Achtelfinaleinzug 2018 in Paris der größte Erfolg auf Grand-Slam-Ebene. Qualifikant Bergs (24) hatte bis zu diesem Jahr in Roland Garros noch nie die erste Runde bei einem der vier wichtigsten Turniere überstanden. Nun spielt er gegen Grigor Dimitrov (Bulgarien/Nr. 10) um den Einzug ins Achtelfinale.