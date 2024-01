Mit 43: Inder Bopanna Nummer eins im Herren-Doppel

Der indische Tennisspieler Rohan Bopanna steigt nach seinem Halbfinaleinzug bei den Australian Open mit Partner Matthew Ebden erstmals zur Nummer eins der Welt im Herren-Doppel auf. Und das im Alter von 43 Jahren! Das Duo besiegte am Mittwoch die Argentinier Maximo Gonzales und Andres Molteni mit 6:4, 7:6 (7:5). Damit erreichten sie in Melbourne erstmals die Vorschlussrunde.

„Danke an mein Team, sie mussten mit mir durch schwere Momente gehen. Danke an meinen Partner Matthew. Das ist wirklich speziell und wird immer eine unglaubliche Erfahrung bleiben“, sagte Bopanna, der im März 44 Jahre alt wird und seit über 20 Jahren Profi ist.

Rohan Bopanna will become the oldest world #1 in the history of men’s doubles.

43 years old, becoming world #1 for the first time.

A beautiful story that shows that it’s never too late to achieve something truly great.

🇮🇳🧡🇮🇳 pic.twitter.com/LD7JLKDEfG

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 24, 2024