Qualifikantin Yastremska in Melbourne im Halbfinale

Die Ukrainerin Dayana Yastremska hat als erste Qualifikantin seit 46 Jahren das Halbfinale der Australian Open erreicht. Die 23-Jährige aus Odessa bezwang am Mittwoch in Melbourne die ungesetzte Tschechin Linda Noskova mit 6:3, 6:4. Damit zog sie zum ersten Mal in die Vorschlussrunde bei einem Grand Slam ein.

Nach nur 1:19 Stunden Spielzeit nutzte die 93. der Weltrangliste in der Rod Laver Arena ihren ersten Matchball zum Sieg. „Es ist toll, Geschichte zu schreiben. Ich bin einfach nur glücklich und müde“, sagte Yastremska nach ihrem Erfolg gegen Noskova. Noch in der dritten Runde hatte Noskova die Weltranglistenerste Iga Swiatek ausgeschaltet. Dazu sagte sie: „Ich habe einfach mein Bestes gegeben. Alles im Leben erreicht man nur durch kämpfen.“

Nun trifft Yastremska im Halbfinale trifft die Russin Anna Kalinskaya oder die Chinesin Zheng Qinwen.