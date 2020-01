Muskelverletzung: Kohlschreiber muss passen

Melbourne (SID) – Philipp Kohlschreiber (Augsburg) hat bei den Australian Open vorzeitig aufgeben müssen. Am Morgen seines Zweitrundenmatches gegen den an Nummer sechs gesetzten ATP-Champion Stefanos Tsitsipas (Griechenland) sagte der 36 Jahre alte Routinier seine weitere Teilnahme in Melbourne ab. Grund dafür ist nach Angaben der Turnierorganisatoren eine Muskelzerrung.