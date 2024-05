French Open: Korpatsch als einzige Deutsche weiter

Im sechsten und letzten Anlauf hat es geklappt: Tamara Korpatsch in Paris als einzige Deutsche die zweite Runde erreicht. Kurz nach dem Aus von Angelique Kerber rang die Hamburgerin Ashley Krueger aus den USA in drei umkämpften Sätzen nieder. Nach 3:01 Stunden fiel die Entscheidung beim zweiten Matchball von Korpatsch zum 4:6, 6:4, 7:6 (11:9).

Korpatsch ging als eine von sechs deutschen Damen bei den French Open an den Start. Tatjana Maria, Laura Siegemund, Eva Lys, Jule Niemeier und Kerber sind jedoch allesamt an ihrer Auftakthürde gescheitert. Für Korpatsch ist es die vierte Zweirunden-Teilnahme bei einem Grand Slam nach Wimbledon und New York im vergangenen sowie in Melbourne in diesem Jahr.