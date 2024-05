French Open: Struff siegt ohne Probleme

Jan-Lennard Struff hat im Schnelldurchgang die zweite Runde bei den French Open in Paris erreicht. Der 34 Jahre alte Warsteiner besiegte den argentinischen Qualifikanten Roman Andres Burruchaga 6:3, 6:2, 6:1. In Runde zwei trifft er auf den Kasachen Alexander Bublik oder auf den französischen Qualifikanten Gregoire Barriere.

Auf Court zwei, worauf zuvor Angelique Kerber verlor, verwandelte Struff nach nur 1:29 Stunden seinen zweiten Matchball. Neben ihm und Alexander Zverev stehen auch Daniel Altmaier, Henri Squire und Maximilian Marterer in der zweiten Runde von Roland Garros.

Altmaier trifft am Mittwoch auf dem Court Suzanne-Lenglen ab 11.00 Uhr auf den an Nummer neun gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas. Anschließend bekommt es Henri Squire mit den an Nummer 21 gesetzten Felix Auger-Aliassime zu tun. Zeitgleich findet auch die Partie zwischen Maximilian Marterer und dem Belgier Zizou Bergs statt.