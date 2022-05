Nadal scheitert im Achtelfinale von Rom

Köln (SID) – Ein körperlich sichtlich angeschlagener Rafael Nadal ist beim Tennis-Masters in Rom im Achtelfinale ausgeschieden. Der 35-jährige Spanier, an Nummer drei gesetzt, unterlag dem Kanadier Denis Shapovalov mit 6:1, 5:7, 2:6. Im dritten Satz ging Nadal zwar durch ein Break noch einmal mit 1:0 in Führung, doch danach schwanden ihm sichtlich die Kräfte.

Vor allem der zuletzt lädierte Fuß schien dem Spanier erhebliche Probleme zu bereiten. Sein Gang war nicht rund, beim Aufschlag hatte er große Mühe beim Absprung. Ob Nadal rechtzeitig bis zu den French Open (22. Mai bis 5. Juni) wieder richtig fit wird, schien am Donnerstag zumindest fraglich.

Keine Mühe hatte dagegen der Weltranglistenerste Novak Djokovic. Der Serbe fertigte den 37-jährigen Schweizer Stan Wawrinka bei dessen Comeback-Tour nach 15-monatiger Verletzungspause mit 6:2, 6:2 ab.