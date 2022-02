Nadal strebt nach mehr: 21 Major-Titel sind „nicht genug“

Köln (SID) – Nach seinem historischen Triumph bei den Australian Open hat Grand-Slam-Rekordsieger Rafael Nadal bereits die nächsten Ziele ins Auge gefasst. Der in Melbourne gewonnene 21. Major-Titel sei „nicht genug“, um im Wettstreben mit seinen Konkurrenten Novak Djokovic (Serbien) und Roger Federer (Schweiz) als erfolgreichster Spieler in die Tennis-Geschichte einzugehen, sagte der Spanier am Mittwoch auf Mallorca.

Natürlich wolle er „von uns dreien der Spieler mit den meisten Trophäen seien“, ergänzte der 35-Jährige: „Ich würde es lieben, aber ich bin nicht besessen von der Vorstellung.“

Bereits bei den French Open im Mai und Juni, die Nadal schon 13-mal gewonnen hat, könnte er seinen 22. großen Titel holen und damit sein Polster auf Djokovic und Federer (jeweils 20) ausbauen.

„Ich weiß nicht, wie viele Titel ich am Ende meine Karriere haben werde“, sagte Nadal: „Es ist nicht lange her, da wäre ich glücklich gewesen, einfach wieder Tennisspielen zu können.“

Nach Monaten mit Fußschmerzen, einer Corona-Infektion und sogar Rücktrittsgedanken hatte Nadal am vergangenen Sonntag überraschend in Melbourne triumphiert. Gegen den Russen Daniil Medwedew drehte er einen 0:2-Satzrückstand und gewann erstmals seit 2009 die Australian Open.

„Dass ich diese Fünf-Satz-Matches gespielt und gewonnen habe und mein Körper mitgespielt hat, gibt mir viel Selbstvertrauen und Energie, um weiterzumachen“, sagte Nadal: „Also ja: Ich habe die Hingabe und, noch viel wichtiger, die Motivation und Leidenschaft, die nächsten Schritte zu machen.“

Unterdessen machten sich Fans des Tennisstars dafür stark, den Flughafen auf Mallorca nach Nadal zu benennen. Eine entsprechende Petition unterzeichneten nach Medienberichten bereits am Mittwoch mehr als 1400 Leute.