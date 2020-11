„Neue Herausforderungen“: Zeitplan vor Australian Open steht in Frage

Melbourne (SID) – Der Tenniskalender vor den Australian Open (18. bis 31. Januar) steht infrage. Die Veranstalter der australischen Vorbereitungsturniere sehen sich mit „neuen Herausforderungen“ konfrontiert. Dies teilte die Spielerorganisation ATP den Profis in einem Schreiben mit, das der Weltranglisten-193. Lukas Lacko (Slowakei) bei Twitter veröffentlichte.

Rumor is that players are not allowed to enter Australia in December … pic.twitter.com/ttACHL9Yfq

— Lukas Lacko (@lukilacko) November 17, 2020