Neustart gegen alten Rivalen: Nadal beginnt gegen Thiem

Der spanische Tennisstar Rafael Nadal bekommt es bei seinem Comeback nach fast einem Jahr Verletzungspause gleich mit einem anderen früheren Grand-Slam-Champion zu tun. In der ersten Runde des ATP-Turniers in Brisbane (31. Dezember bis 7. Januar) trifft der 37-Jährige auf den Österreicher Dominic Thiem. Die ehemalige Nummer drei der Welt wurde Nadal als Qualifikant zugelost, das Spiel findet voraussichtlich am Dienstag statt.

Der 30 Jahre alte Thiem, der 2020 im Final-Krimi der US Open in fünf Sätzen gegen Alexander Zverev seinen einzigen Grand-Slam-Titel geholt hatte, hat nach einer Handgelenks-OP im Jahr 2021 viel von seiner einstigen Stärke eingebüßt. Derzeit ist er nur auf Platz 98 der Weltrangliste notiert.

Nadal hatte zuletzt bei den Australian Open im Januar 2023 gespielt und sich danach einer Operation am Hüftbeuger unterzogen. Derzeit steht er in der Weltrangliste nur auf Platz 672, muss aber dank seines „Protected Ranking“-Status nicht in der Qualifikation antreten. Nadal und Thiem trafen in ihrer Karriere 15-mal aufeinander. Der Spanier führt mit 9:6 Siegen, verlor aber drei der jüngsten vier Duelle.

In Brisbane sind im Karlsruher Yannick Hanfmann (gegen Sebastian Korda/USA) und Daniel Altmaier aus Kempen (gegen Tu Li/Taiwan) auch zwei deutsche Profis in Runde eins im Einsatz.