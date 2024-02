Niemeier verliert im Achtelfinale von Linz

Tennisspielerin Jule Niemeier aus Dortmund ist beim Hallenturnier in Linz im Achtelfinale ausgeschieden. Einen Tag nach ihrem ersten Saisonsieg im Hauptfeld eines WTA-Events unterlag die 24-Jährige der Russin Jekaterina Alexandrowa 3:6, 0:6. Damit sind alle deutschen Spielerinnen beim mit 922.573 Dollar dotierten Turnier in Österreich ausgeschieden. Die frühere Weltranglistenerste Angelique Kerber (Kiel) hatte bereits in der ersten Runde verloren.

Qualifikantin Niemeier überstand gegen Anna Blinkowa (Russland) zumindest eine Runde, auf einen nachhaltigen Befreiungsschlag nach monatelanger Formkrise wartet die frühere Wimbledon-Viertelfinalistin jedoch weiter. Zum Saisonauftakt war sie in Auckland/Neuseeland und bei den Australian Open jeweils in der Qualifikation ausgeschieden.