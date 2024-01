WTA Linz: Ikonische Trophäe für Turniersiegerin

Beim WTA-Turnier in Linz erwartet die Siegerin eine goldene Trophäe des Kristallherstellers Swarovski.

„Eine solche Trophäe ist ein Novum auf der Tennistour. Die Spielerinnen werden sie lieben“, sagt Barbara Schett, Turnierbotschafterin beim WTA-Turnier in Linz. Nach dem Upgrade vom 250er- zum 500er-Turnier besticht das größte Frauensportevent in Österreich nun zusätzlich mit einem optischen Hingucker bei der Trophäe für die Turniersiegerin.

Trophäe in Linz: 8.100 goldfarbene, handgesetzte Swarovski-Kristalle

Swarovskis Meisterhandwerker in der Tiroler Firmenzentrale in Wattens gestalteten die golden schimmernde Trophäe. Sie soll die Stärke, den Anmut und den Esprit des Frauentennis widerspiegeln. Die 60 Centimeter hohe und 3,5 Kilogramm schwere Trophäe besteht aus einem skulpturalen goldenen Sockel, der von der Bewegung eines anmutigen Tennisaufschlags inspiriert ist, und einem funkelnden, goldenen Tennisball, aus 8.100 goldfarbenen, handgesetzten Swarovski-Kristallen. Es ist die erste Tennistrophäe, die der österreichische Kristallhersteller kreierte. Sie demonstriert die Kreativität und das Savoir Faire der Marke, die 1895 von Daniel Swarovski in Wattens gegründet wurde.

28 Spielerinnen duellieren sich auf dem Weg zur begehrten Trophäe. Mit dabei: unter anderem Vorjahressiegerin Anastasia Potapova und die ehemaligen Linz-Siegerinnen Angelique Kerber, Anastasia Pavlyuchenkova und Camila Giorgi. „Swarovski ist eine globale Marke, und es macht mich sehr stolz, dass sie aus Österreich stammt. Ich finde es großartig, was sie mit Kristallen kreieren können. Das Funkeln ist unglaublich. Ich kann mir vorstellen, wie schön die Trophäe schimmern wird, wenn der Centre Court während der Siegerehrung abgedunkelt wird“, sagt Turnierbotschafterin Schett. Alle Spielerinnen im Einzel- und Doppelwettbewerb erhalten zudem Swarovski Matrix-Tennisarmbänder.