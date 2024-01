Davis Cup-Quali: Zverev sagt kurzfristig ab

Am Freitag und Samstag, 2. und 3. Februar 2024, findet die Davis Cup-Qualifikation der deutschen Herren gegen Ungarn statt. Zwei Tage vor Spielbeginn sagte die deutsche Nummer eins Alexander Zverev nun sein Teilnahme ab.

„Wir haben bis zuletzt gehofft, dass Alexander nach seinen starken Auftritten in Australien uns auch gegen Ungarn unterstützen kann“, so Team-Kapitän Michael Kohlmann. Während sich ein Großteil der Mannschaft bereits seit Montag in Ungarn vorbereitet, wurde das Gesicht von Alexander Zverev auf den Social Media-Kanälen des Deutschen Tennis Bund schon vermisst. Nun ist klar, der 26-Jährige kommt nicht nach. Der Grund: ein Infekt, den er sich bereits in Australien zugezogen hatte. Bereits nach seiner Halbfinal-Niederlage gegen Daniil Medvedev erklärte Zverev, dass er krankheitsbedingt etwas geschwächt war.

„Leider hat die Zeit für Zverev nicht gereicht, um rechtzeitig fit zu werden. Jetzt müssen wir als Team zusammenstehen, um den Ausfall zu kompensieren. Auch wenn die Ungarn über ein sehr starkes Team verfügen, bin ich davon überzeugt, dass wir mit unserer Geschlossenheit auch ohne ihn hier bestehen können“, so Kohlmann.

Davis Cup in Ungarn: Maximilian Marterer springt ein

Für Zverev rückt nun Maximilian Marterer nach. Der 28-Jährige belegt aktuell Platz 92 im ATP-Ranking. Im September 2023 war Marterer bereits für Zverev in Bosnien-Herzegowina eingesprungen, als dieser wegen einer Muskelverletzung passen musste. Dort hatte der Deutsche seinen ersten Sieg für das deutsche Davis Cup-Team eingefahren. „Maximilian war nach seiner gestrigen Auftaktniederlage beim ATP-Turnier in Montpellier sofort bereit einzuspringen. Er hat bereits gegen Bosnien-Herzegownia unter Beweis gestellt, dass wir uns auf ihn verlassen können und er für Deutschland punkten kann“, kommentierte Kohlmann den Einsatz von Marterer.

Neben Marterer sind auch Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer sowie das Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz in Ungarn am Start.

Das deutsche Team trifft am 2. und 3. Februar in der Davis Cup-Qualifikation auf Ungarn. Die Matches könnt ihr live im Online-Stream von Tennis Channel mitverfolgen. Mit dem Code „DAVISCUP24″ könnt ihr einen Monat lang alle Matches kostenlos sehen.