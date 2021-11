Osaka und Fish: Zwei Karrieren im Schatten der mentalen Probleme

Leistungsdruck, harte Trainingseinheiten und Stress sind für professionelle Tennisspieler ein fester Bestandteil der Karriere. Doch nicht immer sind die Profis in der Lage, dem Druck standzuhalten. Bei oftmals mangelnder mentaler Unterstützung sehen sich viele gezwungen, eine Pause von der Leistungssportkarriere einzulegen oder sie gar zu beenden. Zwei Stars aus dem Spitzensport sprachen öffentlich über ihre mentalen und seelischen Schwierigkeiten und inspirierten zahlreiche Spieler zum offenen Umgang mit psychologischen Problemen.

Tennis-Profi Naomi Osaka zählt zu den erfolgreichsten Frauen der Tennisgeschichte. Die 24-jährige Japanerin besitzt bereits vier Grand-Slam-Titel und besetzte 2019 Platz eins der Weltrangliste der Dameneinzel. Trotz der zahlreichen Erfolge baute ihr mentaler Gesundheitszustand beim andauernden Druck ab. Kurz nach ihrem Auftaktsieg im French Open kündigt Osaka an, aufgrund ihrer psychologischen Probleme nicht an der obligatorischen Pressekonferenz des Turniers teilzunehmen. Tatsächlich wurde ihr nach dieser Entscheidung mit dem Wettbewerbsausschluss gedroht. Schließlich entschied die Japanerin, sich aus dem Turnier zurückzuziehen, und erklärte öffentlich, dass sie seit 2018 an Depressionen leide. Zum ersten Mal in der Geschichte sprach eine aktive Tennisgröße über mentale Probleme.

Die Aussagen von Osaka sorgten für viel Wirbel. Die mentale Gesundheit vieler Tennisspieler gehört schließlich immer noch zu den Tabuthemen der Branche, obwohl der Leistungsdruck auf Spitzensportlern extrem hoch ist. Mentale Stärke ausgiebig zu trainieren, ist, wie im Blogartikel von Betway Sportwetten zu lesen, ein wichtiger Schlüsselfaktor für den Sieg. Statistiken zeigen deutlich, dass mental starke Spieler wie Novak Djokovic, der seine mentale Stärke aktiv trainiert, bei stressigen Wettbewerbssituationen klar im Vorteil sind.

Osaka zeigte Mut, sprach klar über ihre seelischen Probleme und nahm sich eine Auszeit. Dafür erhielt sie eine Menge Zuspruch sowohl von Fans als auch von anderen Sportprofis. Nun feiert die Japanerin bereits nach wenigen Monaten ihr Comeback.

Mardy Fish

Dass mentale Probleme nicht immer so glimpflich ausgehen, zeigt sich beim Fall Mardy Fish. Der ehemalige Tennisspieler konkurrierte vor wenigen Jahren mit Tennisgrößen wie Roger Federer oder Rafael Nadal. Doch beim Achtelfinale der US Open 2012, wo er gegen Tennislegende Federer hätte spielen müssen, trat er aufgrund des zu hohen mentalen Drucks nicht an. Die Profitennislaufbahn des US-Amerikaners scheiterte infolgedessen aufgrund des zu hohen psychischen Stresses. Wie in der Episode „Breaking Point“ der Netflix-Dokumentation „Untold“ berichtet wird, litt er unter schweren Angststörungen und Depressionen und verließ nach seinem Zusammenbruch etwa ein Jahr lang nicht die Wohnung. Dann folgte eine lange Therapiephase sowie mehrere Versuche, die Tenniskarriere wieder fortzuführen. Leider konnte der Star nicht an seinen vergangenen Erfolgen anknüpfen und beendete schließlich 2015 endgültig seine Sportkarriere.

Hätte der Profi seine Lebenskrise durch ständige mentale Trainingseinheiten und in Begleitung psychologischer Unterstützung besser gemeistert? Die Frage kann heute schwer beantwortet werden. Doch sicher ist, dass Leistungssport nicht nur körperlich, sondern auch geistig viel von den Profis abverlangt. Deshalb kann das Thema mentale Gesundheit im Sport nicht länger unter den Teppich gekehrt werden. Lösungen sind bereits vorhanden. Sportpsychologen sind äußerst erfolgreich bei der Vermittlung von kognitiven Strategien, die dabei helfen, Stresssituationen zu bewältigen und die Leistung des Sportlers zu optimieren. Die Botschaft ist jedoch in der Tennisbranche noch nicht endgültig angekommen. Die mutigen Aussagen von Sportlern wie Osaka lassen jedoch hoffen, dass die Sportwelt in der Zukunft mentales Training zum Pflichtprogramm macht.