Raducanu arbeitet mit Deutschem Sebastian Sachs

Emma Raducanu startet mit einem neuen Coach in die Saison 2023. Der neue Trainer an ihrer Seite ist der 30-jährige Deutsche Sebastian Sachs.

Aktuell spielt Emma Raducanu in Abu Dhabi bei einem Exhibition-Turnier. Im Rahmen dieser Veranstaltung gab die Britin bekannt, zukünftig mit Sachs zu arbeiten. „Ich habe eine Woche mit ihm hinter mir und glaube, dass er einen beruhigenden Einfluss hat“, sagte Raducanu. „Ich freue mich darauf zu sehen, wie es weitergeht.“ Der Deutsche betreute zuvor Belinda Bencic und führte sie 2021 zur Goldmedaille. Er war ebenfalls Teil des Teams von Victoria Azarenka und Julia Görges.

.@BelindaBencic during Friday practice in Stuttgart with Sebastian Sachs pic.twitter.com/LMHpNBCf8W

— Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) April 16, 2021