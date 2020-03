Roger Federer hat sein RF-Logo zurück

Seitdem Roger Federer 2018 seinen Ausstatter gewechselt hatte, hatte der Schweizer keine Rechte mehr an seinem bekannten RF-Logo. Jetzt hat er sein Markenzeichen wieder zurück.

Bis Juni 2018 wurde Roger Federer von Nike ausgestattet. Zu seinen Kleidern und Schuhen zählte auch sein bekanntest RF-Logo, was auf seiner kompletten Ausrüstung zu finden war. Entworfen wurde das Zeichen von seiner Frau Mirka und war seitdem in Besitz der amerikanischen Firma.

Als Federer vor knapp zwei Jahren zum japanischen Ausstatter Uniqlo wechselte, verweigerte Nike ihm die Übernahme seines Schriftzugs. Dass der 20-fache Grand Slam-Champion sein Logo wieder haben wollte, äußerte er bereits damals: „Ich hoffe, Nike ist zuvorkommend und hilfsbereit. Es ist sehr wichtig für mich, für meine Fans. Es sind meine Initialen, sie werden nicht für immer ihnen gehören.” Denn nicht nur Federers Ausrüstung war mit seinen Initialen versehen. Auch seine Fans trugen sein Logo gerne als Zeichen der Zugehörigkeit.

Mittlerweile liegen die Rechte wieder in Federers Händen, nämlich bei der Tenro AG. Diese wurde 2007 von Federer gegründet und beschäftigt sich mit dem Handel von Rechten, der Vermarktung von Sportlern sowie dem Erwerb von Immobilien. Zwar war das RF-Logo erst vor kurzem auf der Spielerbank des Schweizers bei dem Benefiz-Match „Match for Africa” in Kapstadt zu sehen. Dennoch zeigt sein aktueller Ausstatter bisher nur ein geringes Interesse daran, das Logo zu präsentieren.

Ob oder wann das Logo bei Federer wieder zu sehen sein wird, steht derzeit noch offen. Denn der Schweizer pausiert derzeit wegen einer Verletzung im Kniegelenk und wird voraussichtlich erst im Juni auf die Tour zurückkehren.