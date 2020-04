Roger Federer wünscht sich Fusion zwischen ATP und WTA

Rekord-Grand-Slam-Sieger Roger Federer spricht sich in den sozialen Medien für eine Fusion zwischen ATP und WTA aus und erhält dafür viel Zuspruch.

Die Zwangspause während der Coronakrise lässt Roger Federer in den sozialen Medien aufblühen. Neben einem Instagram-Live-Chat mit seinem Dauerrivalen Rafael Nadal ist Federer vor allem auf Twitter sehr aktiv.

Once we finally got this thing working, yes 😂 https://t.co/2liQGHKJvT — Roger Federer (@rogerfederer) April 20, 2020

Nachdem er in den vergangenen Tagen mit vielen seiner Followern interagierte und mit seinem großen Sinn für Humor bei seiner Anhängerschaft postete, macht sich der Rekord-Grand-Slam-Sieger nun Gedanken darüber, wie der Tennissport gestärkt aus der aktuellen Situationen hervorgehen kann. Federers Wunschvorstellung: eine Fusion zwischen ATP und WTA.

Just wondering…..am I the only one thinking that now is the time for men’s and women’s tennis to be united and come together as one? — Roger Federer (@rogerfederer) April 22, 2020

Federer: „Mir schwebt eine Fusion zwischen ATP und WTA vor”

„Ich frage mich gerade, ob ich der einzige bin, der darüber nachdenkt, dass Männer- und Frauentennis sich vereinen müssen?“, schrieb er auf Twitter. In Windeseile bekam der Schweizer für diesen Tweet viel Zuspruch, vor allem von seinen Spielerkolleginnen. Auch Rafael Nadal meldete sich zu Wort. „Ich stimme dir zu. Es wäre toll, wenn wir aus dieser Weltkrise kommen als Einheit von Männer- und Frauentennis in einer Organisation.“

Hey @rogerfederer as you know per our discussions I completely agree that it would be great to get out of this world crisis with the union of men's and women's tennis in one only organisation 🎾👍🏻 https://t.co/fTCfvMiU4G — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 22, 2020

„Mir schwebt eine Fusion zwischen der WTA und der ATP vor“, schrieb Federer auf Nachfrage eines Fans. Er meine nicht, dass die Wettkämpfe auf dem Platz fusionieren müssten, „aber die Führungsgremien, welche die beiden Profi-Touren überwachen.“

I am not talking about merging competition on the court, but merging the 2 governing bodies (ATP and WTA) that oversee the men’s and women’s professional tours…. — Roger Federer (@rogerfederer) April 22, 2020

I agree with you, It’s too confusing for the fans when there are different ranking systems, different logos, different websites, different tournament categories. https://t.co/zX4XTr9Rr0 — Roger Federer (@rogerfederer) April 22, 2020

In einem weiteren Tweet schreibt er: „Es ist zu verwirrend für die Fans, wenn es verschiedene Ranglistensysteme, Logos, Webseiten und Turnierkategorien gibt.“ Federer weiter: „Es hätte wahrscheinlich schon viel früher passieren müssen, aber jetzt ist es wirklich an der Zeit. Dies sind schwere Zeiten in jedem Sport. Wir können mit zwei geschwächten Körpern oder einem gestärkten Körper zurückkehren.“

It probably should have happened a long time ago, but maybe now is really the time.

These are tough times in every sport and we can come out of this with 2 weakened bodies or 1 stronger body. https://t.co/30SbbAla5g — Roger Federer (@rogerfederer) April 22, 2020