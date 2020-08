Siegemund in Palermo ausgeschieden

Köln (SID) – Für die deutsche Fed Cup-Spielerin Laura Siegemund ist das erste WTA-Turnier nach der fünfmonatigen Corona-Zwangspause bereits beendet. Die 32-Jährige verlor in Palermo im Achtelfinale gegen die an Position vier gesetzte Anett Kontaveit. Trotz eines guten Beginns ging die Partie mit 6:3, 2:6, 2:6 an die Estin.

Bereits im Vorfeld des Restarts hatte ein positiver Coronatest bei einer Spielerin für Aufregung gesorgt. Den Namen hatte die WTA nicht bekannt gegeben. Die Betroffene zeige keine Symptome.

Wimbledonsiegerin Simona Halep hatte ihren Start in Palermo im Vorfeld abgesagt. Die Rumänin begründete diesen Schritt mit dem jüngsten Anstieg der Corona-Fälle und der „Besorgnis über den internationalen Flugverkehr“.