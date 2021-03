Siegemund erreicht Achtelfinale in Doha

Doha (SID) – Tennisprofi Laura Siegemund hat beim WTA-Turnier in Doha das Achtelfinale erreicht. Die 32 Jahre alte Schwäbin besiegte die Weltranglisten-23. Jelena Rybakina aus Kasachstan in ihrem Erstrundenduell 7:6 (9:7), 7:6 (7:5). Zuletzt war Siegemund bei den Australian Open und in Adelaide jeweils an ihrer Auftakthürde gescheitert.

Siegemund hatte sich in Doha über die Qualifikation ins Hauptfeld vorgekämpft und trifft nun auf die frühere Weltranglistenerste Wiktoria Asarenka aus Belarus. Zuvor hatte bereits die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber ihr erstes Duell gewonnen. Die 33-Jährige trifft nun auf die Estin Anett Kontaveit.