Miami Open: Federer verzichtet auf die Titelverteidigung

Miami (SID) – Roger Federer wird nicht wie geplant beim Masters-Turnier in Miami aufschlagen. Der 39-jährige Schweizer, der nach zwei Knie-Operationen an seiner Rückkehr arbeitet, hat die Teilnahme abgesagt. Beim ATP-Turnier kommende Woche in Doha/Katar soll er aber planmäßig nach über einem Jahr Zwangspause sein Comeback geben. Federer hatte das Event Miami 2019 im Finale gegen John Isner gewonnen. 2020 fanden die Miami Open wegen der Corona-Pandemie nicht statt.

Roger Federers Manager Tony Godsick bestätigte in einer E-Mail gegenüber der Agentur Associated Press, dass Federer seine Teilnahme für Miami zurückgezogen hat. „Nach Doha und Dubai wird er einen Trainingsblock einlegen, um sich langsam wieder auf die Tour zurückzuarbeiten“, heisst es im Schreiben. Somit kommt es nicht zu dem mit Spannung erwarteten Showdown der „Big 3“ in Florida. Federers Dauerkonkurrenten Rafael Nadal und Novak Djokovic wollen – Stand jetzt – in Miami antreten.

Federer will im April weiteren Trainingsblock einlegen

Grund für den Verzicht auf die Titelverteidigung bei den Miami Open (24. März bis 4. April) ist laut Federers Manager Tony Godsick die dosierte Terminplanung nach den Turnier-Stationen in Doha und Dubai. Sein bislang letztes Match auf der Tour war die Halbfinalniederlage gegen Novak Djokovic bei den Australian Open im Januar 2020. Anschließend musste Federer zwei Eingriffe am rechten Knie über sich ergehen lassen.

Vergangene Woche hatte schon Federers Fitnesstrainer Pierre Paganini in einem Tagesanzeiger-Interview gesagt: „Es wird nochmals einen Aufbaublock geben, nachdem er die ersten Turniere gespielt hat, die er spielen will, irgendwann im April. Wie lange dieser ist, wird sich bald entscheiden.“