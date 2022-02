Stebe nach Altmaier-Aus einziger deutscher Dallas-Achtelfinalist

Dallas (SID) – Qualifikant Cedric-Marcel Stebe (Mühlacker) ist beim ATP-Turnier in Dallas der einzige deutsche Tennisprofi im Achtelfinale. Im Gegensatz zu dem 31-Jährigen scheiterten in Texas außer Peter Gojowczyk (München) auch Oscar Otte (Köln) und Daniel Altmaier (Kempen) schon in der ersten Runde.

Stebe setzte sich mit 7:6 (9:7), 3:6, 6:3 gegen Denis Kudla (USA) durch. In der zweiten Runde trifft der Routinier auf den an Position zwei gesetzten US-Amerikaner Reilly Opelka.

Gojowczyk verlor beim 1:6, 4:6 gegen den Briten Liam Broady schon zum vierten Mal in diesem Jahr sein Auftaktmatch. Die gleiche Bilanz steht für Altmaier nach seinem fünften Saisonstart durch ein 6:4, 3:6, 4:6 gegen den Italiener Andreas Seppi zu Buche. Otte schied mit 4:6, 4:6 gegen den US-Amerikaner Jack Sock (USA) aus.