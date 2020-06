Struff nimmt an Thiems Turnier in Österreich teil

Köln (SID) – Jan-Lennard Struff nimmt am Tennisturnier „THIEMs7“ in Kitzbühel teil. Die 30 Jahre alte Nummer 34 der Welt aus Warstein ersetzt den Kroaten Kroate Borna Coric, der bei der vielkritisierten Adria-Tour positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Das vom österreichischen Topspieler Dominic Thiem mitorganisierte Event findet vom 7. bis 11. Juli statt.

Das Turnier ist insgesamt 300.000 Euro Preisgeld dotiert, bis zu 500 Tennisfans werden die Spiele am Center Court in Kitzbühel live verfolgen können. In Struffs Gruppe A sind neben Thiem auch Andrej Rublew (Russland) und Grigor Dimitrow (Bulgarien) vorgesehen, der ebenfalls einen positiven Coronatest nach seiner Teilnahme an der Adria-Tour bekanntgegeben hatte.