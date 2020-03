Svitolina feiert ersten Turniersieg seit Singapur-Triumph

Köln (SID) – Die Ukrainerin Elina Svitolina hat ihren ersten WTA-Titel seit dem Triumph bei den Tour Championships im Oktober 2018 in Singapur gewonnen. Die 25-Jährige setzte sich im Endspiel des Hartplatzturniers im mexikanischen Monterrey nach drei Stunden Spielzeit 7:5, 4:6, 6:4 gegen die Tschechin Marie Bouzkova durch. Svitolina ging in Monterrey als einzige Top Tin-Spielerin an den Start. Auf ihrem Weg ins Finale gab sie keinen Satz gegen ihre angesetzten Gegnerinnen ab. Für die an Nummer eins gesetzte Svitolina war es der insgesamt 14. Titelgewinn.

Einzige deutsche Starterin im Hauptfeld war Tatjana Maria, die zwar in der ersten Runde gegen die Britin Heather Watson in drei Sätzen gewann. Aber im Achtelfinale Johanna Konta (GBR) unterlag. Konta scheiterte im Halbfinale an Bouzkova.