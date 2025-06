Tatjana Maria: Die frisch gekürte Rasenkönigin spielt beim WTA-Turnier in Hamburg

Tatjana Maria sorgte für die „Feel good Story“ der Saison mit ihrem Sieg beim Rasenturnier im Londoner Queen’s Club. Nun schlägt sie Mitte Juli in Hamburg auf.

Beim traditionsreichen britischen Rasenturnier im Londoner Queen’s Club hatte sich Tatjana Maria am vergangenen Sonntag sensationell den Turniersieg gesichert. Ihr Finaltriumph über die US-Amerikanerin Amanda Anisimova katapultierte die 37-jährige Rechtshänderin auf Platz 43 der Weltrangliste. Dieser Coup im WTA-500er-Turnier ist der größte Erfolg ihrer Karriere und macht sie zur neuen deutschen Nummer 1. Auch wenn sie ihren Start beim nun laufenden WTA-Rasenturnier in Nottingham jüngst absagen musste: Tatjana Maria wird vom 13. bis 20. Juli 2025 bei den MSC Hamburg Ladies Open am Hamburger Rothenbaum debütieren.

„Es bedeutet mir wirklich sehr viel, zum ersten Mal in Hamburg spielen zu dürfen und bei einem der historischsten deutschen Damenturniere aufzuschlagen. Ich freue mich sehr auf das heimische Publikum und hoffe, dass viele Fans an den Hamburger Rothenbaum kommen“, sagt Tatjana Maria, die mit ihren beiden Töchtern und ihrem Ehemann ein perfektes Team bildet. Wenn Tatjana Maria spielt, dann ist die Familie dabei. So wird es auch in Hamburg sein.

Tatjana Maria ist seit 2001 auf der Profitour. Vier WTA-Turniere hat sie bisher gewonnen – vor dem Erfolg auf dem Rasen von Queens bereits 2022 und 2023 in Bogotá auf Sand sowie 2018 in Mallorca auf Rasen. Gelingt ihr nun ein erster Heimsieg, der lang ersehnte Triumph bei einem deutschen Turnier? Das ist absolut denkbar, denn sie befindet sich aktuell in hervorragender Form. Vor ihrem Auftritt auf dem Hamburger Sand spielt sie noch in Bad Homburg auf Rasen und dann schließlich in Wimbledon. Dort hatte sie 2022 das Halbfinale erreicht und sich nun durch ihren Sieg in Queens auch wieder ins erweiterte Feld der Favoritinnen vorgeschoben.

Tatjana Maria und ihr Hingucker-Tennis

Tatjana Maria spielt Hingucker-Tennis: Ihr Stil ist nahezu einzigartig, ihre einhändige Rückhand ist in WTA-Kreisen gefürchtet, auf ihr ausgefeiltes Slice-Spiel finden selbst absolute Top-Spielerinnen oft keine Antwort. So waren ihr in Queens mit Elena Rybakina (Wimbledon-Siegerin von 2022) und der amtierenden Australian-Open-Siegerin Madison Keys zwei Grand-Slam-Champions nicht gewachsen.

Turnierdirektorin Sandra Reichel zeigt sich entsprechend begeistert von Marias Zusage: „Tatjana Maria ist in jeder Hinsicht ein Vorbild. Sie ist eine bewundernswerte Frau, die schon viele Jahre zeigt, dass man auch als Mutter in der Tennis-Weltspitze mitmischen kann. Ihr Erfolg beim WTA-500er-Turnier in Queens ist mehr als verdient. Ich bin sehr stolz darauf, sie bei den MSC Hamburg Ladies Open 2025 begrüßen zu dürfen.“

„Ich freue mich riesig, dass Tatjana Maria zugesagt hat und wir sie live in Hamburg erleben dürfen. Sie ist ein hervorragendes Beispiel dafür, was man alles mit Durchhaltevermögen, Freude an dem, was man tut und Disziplin erreichen kann! Sie inspiriert mich jedes Mal aufs Neue, wenn ich sie spielen sehe. Ich freue mich, dass auch das Hamburger Publikum in diesen Genuss kommen wird“, ergänzt Turnierbotschafterin Andrea Petkovic.

Bei den MSC Hamburg Ladies Open treten mit Tatjana Maria und Eva Lys die aktuell am höchsten platzierten deutschen Spielerinnen an. Tickets gibt es hier.