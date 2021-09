Teenie Fernandez schaltet auch Switolina aus und steht im Halbfinale

New York (SID) – Leylah Fernandez erobert die US Open weiter im Sturm. Die 19 Jahre alte Kanadierin steht nach der nächsten beeindruckenden Vorstellung im Halbfinale. Die Weltranglisten-73. setzte Elina Switolina bei ihrem 6:3, 3:6, 7:6 (7:5)-Viertelfinalsieg mit Power und Präzision zu und schaltete nach Angelique Kerber die nächste Topspielerin in New York aus.

„Ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich fühle“, sagte Fernandez direkt nach dem Triumph gegen die Weltranglistenfünfte: „Ich war das ganze Match über so nervös.“

Auch Titelverteidigerin Naomi Osaka hatte Fernandez schon in der dritten Runde besiegt und sich einen Ruf als Favoritenschreck verdient. Auch in kritischen Phasen gegen die sich immer mehr steigernde Switolina blieb die Linkshänderin cool und ließ sich vom Publikum für ihre spektakulären Winner feiern.

Im Halbfinale trifft Fernandez auf French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova aus Tschechien oder die Weltranglistenzweite Aryna Sabalenka aus Belarus.