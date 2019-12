Barty zur Spielerin des Jahres gewählt

Köln (SID) – French-Open-Siegerin Ashleigh Barty ist nach ihrer starken Saison von internationalen Medienvertretern zur Tennisspielerin des Jahres gewählt worden. Die Weltranglistenerste aus Australien, die zudem auch das Saisonfinale im chinesischen Shenzhen für sich entschied, erhielt bei der Wahl 82 Prozent der Stimmen. Das teilte die Profivereinigung WTA am Mittwoch mit.

Die 23-Jährige war als Nummer 15 der Welt in das Jahr gegangen und erreichte bei den Australian Open im Januar direkt das Viertelfinale. Nach ihrem Sieg beim Sandplatz-Major in Paris scheiterte sie in Wimbledon sowie bei den US Open jeweils im Achtelfinale. Ihr Trainer Craig Tyzzer gewann die Wahl zum Trainer des Jahres.

US-Open-Siegerin Bianca Andreescu (19) aus Kanada wurde zur Newcomerin des Jahres gewählt.