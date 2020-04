Tennis-Bücher für die Quarantäne

Da momentan kein Tennis gespielt wird, fehlen uns allen die großen Momente auf der Tour. Hier haben wir einige Bücher zusammengestellt, mit denen ihr die tennisfreie Zeit überbrücken könnt.

Maria Sharapova: Unstoppable – My life so far

Beschreibung: Am 7. März 2016 ließ Maria Sharapova die Bombe platzen – die Verkündung ihrer positiven Dopingprobe. Die Folge: 16 Monate Sperre. In ihrer Biografie nimmt die Russin zu ihrem dunkelsten Kapitel in ihrer Profikarriere ausführlich Stellung. Sie skizziert ihren Weg aus Sibirien zu einem der größten Sportstars und Werbeikonen unserer Zeit. Auch die Rivalität zu Serena Williams thematisiert Sharapova in „Unstoppable – My life so far“.

Erscheinungsjahr: 2017

Seitenzahl: 304

Preis: 13,99 Euro

Andre Agassi: Open

Beschreibung: „Open“ ist ein Selbstporträt von Andre Agassi, einem Mann, der im Laufe seines Lebens an seine Grenzen ging und immer wieder neu lernte. Bereits als Kind wurde er als Wunderkind prophezeit und zum Tennis getrieben. Später entwickelte er sich zum rebellischen Superstar, der die Spitze im Welttennis erreichte und wieder ganz tief nach unten abstürzte. Sein spektakuläres Comeback und die Liebe zur ruhigen Steffi Graf formten ihn zu einer überragenden Persönlichkeit von heute. Agassi erzählt die Geschichte seines Lebens im Zwiespalt zwischen Selbstzerfleischung und Perfektionsdrang. Das Porträt ist emotional geschrieben und begeistert sowohl Tennisfans als auch andere Leser.

Erscheinungsjahr: 2014

Seitenzahl: 608

Preis: ab 14,99 €

RAFA – Mein Weg an die Spitze

Beschreibung: Die Autobiografie von Rafael Nadal enthüllt, was ihn zum Champion werden ließ. Über seine Kindheit in Mallorca, seine Zeit als vielversprechendes Nachwuchstalent bis zu seinem denkwürdigen Wimbledon-Sieg 2008 gegen Roger Federer – Das Buch gewährt tiefe Einblicke in das persönliche Leben und Denken des Profisportlers und ermöglicht interessante Blicke hinter die Kulissen im großen Tenniszirkus.

Erscheinungsjahr: 2012

Seitenzahl: 389

Preis: ab 14,99 €

111 Gründe Tennis zu lieben – Florian Goosmann

Beschreibung: Wer Tennis von ganzem Herzen liebt, kommt bei diesem Buch voll auf seine Kosten. Florian Goosmann zeigt mit viel Fachwissen und Humor mehr als deutlich auf, warum Tennis der großartigste Sport der Welt ist. „111 Gründe, Tennis zu lieben“ ist ein Buch von einem Tennisfan für Tennisfans. Das Leben ist ein Tennisspiel! Das Beste dabei: In der erweiterten Neuausgabe gibt es sogar noch ein paar Bonusgründe.

Erscheinungsjahr: 2019

Seitenzahl: 352

Preis: 12,99 €

Lucky Loser – Felix Hutt

Beschreibung: Als Junior zählte Felix Hutt zu den besten Talenten Deutschlands. Dennoch hat er den Aufstieg nie geschafft und ist er nie in die große Tenniswelt eingetaucht. Sein Lebensschwerpunkt veränderte sich mit den Jahren: Arbeit und Familie standen im Mittelpunkt, kein Tennis. Bis er eines morgens sein Idol Roger Federer im Fernsehen gewinnen sah. Das motivierte den Deutschen so sehr, dass er sich mit Ende 30 entschied seinen Jugendtraum zu verwirklichen: Den eigenen Namen in der Weltrangliste lesen. Also machte er sich auf den Weg und reiste zu schönen und weniger schönen Orten und Turnieren mit dem Ziel einen ATP-Punkt zu gewinnen.

Erscheinungsjahr: 2019

Seitenzahl: 240

Preis: ab 14,99 €