Tennis-Familie Monfils begeistert weiter in Paris

Die Tennis-Familie Monfils sorgt bei den French Open weiter für Aufsehen. Elina Monfils, die auf der Tour weiter unter ihrem Geburtsnamen Svitolina an den Start geht, schaffte am Mittwoch den Drittrundeneinzug. Die 28 Jahre alte Ukrainerin bezwang bei ihrem ersten Grand-Slam-Turnier nach der Geburt von Tochter Skai die Australierin Storm Hunter 2:6, 6:3, 6:1.

„Es ist extrem besonders, hier zu spielen. Im Januar hätte ich niemals gedacht, dass ich jetzt schon so tolles Tennis gegen tolle Spielerinnen zeigen kann“, sagte Svitolina im Anschluss. Ihr Mann Gael Monfils verfolgte das Match aus der Box. Am Abend zuvor hatte der 36 Jahre alte Franzose für große Emotionen auf dem Court Philippe Chatrier gesorgt. Mit einem sensationellen Comeback-Sieg vermied er noch sein frühzeitiges Aus in Roland Garros.

„Ich habe in meinem Zimmer für ihn gejubelt. Es war ein unglaubliches Match“, sagte Svitolina über ihren Gatten. „Keine Ahnung, was er heute hier im Stadion macht – er sollte sich ausruhen.“

Der einstige Weltranglistensechste lag im entscheidenden fünften Satz seiner Partie gegen den Argentinier Sebastian Baez bereits mit 0:4, 30:40 zurück – bevor er mit einem Kraftakt das Publikum verzückte und 3:6, 6:3, 7:5, 1:6, 7:5 gewann. „Jetzt ist er dran, auch in die nächste Runde einzuziehen“, sagte Svitolina. Nächster Gegner ist der Top-Ten-Spieler Holger Rune.