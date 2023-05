French Open: Tsitsipas locker in der dritten Runde

Der Weltranglistenfünfte Stefanos Tsitsipas ist mühelos in die dritte Runde der French Open in Paris eingezogen. Mit dem Spanier Roberto Carballes Baena machte der Grieche beim 6:3, 7:6, 6:2 am Mittwoch kurzen Prozess. Nach 2:16 Stunden verwandelte Tsitsipas seinen ersten Matchball.

„Ich hatte viel Spaß heute“, sagte Tsitsipas, der vor allem mit starkem Returnspiel überzeugte und seinem Gegner gleich sechsmal den Aufschlag abnahm, im On-Court-Interview mit Schwedens Tennis-Legende Mats Wilander.

Der Paris-Finalist von 2021 zählt in Roland Garros auch dieses Jahr zum erweiterten Favoritenkreis. Tsitsipas wartet noch auf seinen ersten Grand-Slam-Titel. Die Topfavoriten Carlos Alcaraz und Novak Djokovic sind ebenfalls am Mittwoch im Einsatz.