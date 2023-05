Swiatek spielt in Bad Homburg

Die Weltranglistenerste Iga Swiatek schlägt in diesem Sommer in Bad Homburg auf. Wie die Veranstalter des Tennis-Rasenturniers bekanntgaben, hat die dreimalige Grand-Slam-Siegerin ihre Zusage für das Event vom 24. Juni bis 01. Juli 2023 gegeben. Swiatek will sich dabei auf Wimbledon (ab 3. Juli) vorbereiten.

Das bislang beste Teilnehmerinnenfeld der noch jungen Turniergeschichte führt Iga Swiatek an, die bereits seit über einem Jahr an der Spitze der Weltrangliste thront. „Ich habe schon so viele gute Dinge über die Bad Homburg Open gehört. Gerade auch, was die Fans beziehungsweise die Atmosphäre betrifft“, schwärmte die Polin. Sie wird ihre Premiere beim Rasenevent im geschichtsträchtigen Kurpark feiern.

Im Gegensatz zu Branchenführerin Iga Swiatek ist die zweimalige Australian Open-Siegerin Victoria Azarenka quasi schon Stammgast bei der Wimbledon-Generalprobe. Eine Rechnung aus dem vergangenen Jahr hat Bianca Andreescu noch offen. Der US Open-Champion von 2019 hatte sich in einem hochklassigen Finale auf dem Spielbank Bad Homburg Centre Court nur ganz knapp in drei Sätzen geschlagen geben müssen. Danach schwärmte Bianca Andreescu von der Atmosphäre auf den Tribünen und der Anlage: „Es herrschte in der Turnierwoche an allen Ecken einfach eine super Stimmung.“

Auch dabei: die zwei besten deutschen Spielerinnen

Sloane Stephens ist neben Iga Swiatek und Bianca Andreescu die dritte Flushing Meadows-Gewinnerin im Feld der diesjährigen Bad Homburg Open presented by Engel & Völkers. Leylah Fernandez stand 2021 immerhin im Endspiel der US Open in New York. Donna Vekic im Viertelfinale der diesjährigen Australian Open in Melbourne. In Katerina Siniakova indes kommt nicht nur die Kurpark-Finalistin von 2021 zurück auf die Anlage des TC Bad Homburg, sondern auch die Doppel-Olympiasiegerin von Tokio und Nummer eins der Doppel-Weltrangliste (insgesamt sieben Grand Slam-Titel).

Am Start sind unter anderem auch die aktuell besten deutschen Spielerinnen Tatjana Maria und Jule Niemeier. Beide hatten im vergangenen Jahr ihre Stärke auf Rasen unter Beweis gestellt. Maria stieß 2022 bis ins Halbfinale von Wimbledon vor, nachdem sie im Viertelfinale Niemeier bezwungen hatte.