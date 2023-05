Tennis: Geburtstagskind Alcaraz im Finale von Madrid

Titelverteidiger Carlos Alcaraz hat an seinem 20. Geburtstag erneut das Finale des ATP-Masters in Madrid erreicht. Der Spanier, der im Achtelfinale Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev glatt in zwei Sätzen bezwungen hatte, schlug am Freitag den Kroaten Borna Coric 6:4, 6:3. Im Endspiel trifft der Weltranglistenzweite entweder auf Jan-Lennard Struff (Warstein) oder Aslan Karazew aus Russland.

Alcaraz feierte den Sieg mit einer Geburtstagstorte, die ihm nach dem Match von den Veranstaltern überreicht wurde.