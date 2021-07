Tennis: Hanfmann im Halbfinale von Bastad

Berlin (SID) – Tennisprofi Yannick Hanfmann (Karlsruhe) ist erstmals in diesem Jahr in ein ATP-Halbfinale einzogen. Im schwedischen Bastad besiegte der 29-Jährige den Franzosen Arthur Rinderknech in der Runde der letzten Acht am Freitag 6:4, 6:3. Um den Finaleinzug spielt die Nummer 107 der Welt gegen Federico Coria (Argentinien) oder Cristian Garin (Chile).

Zuletzt hatte Hanfmann im September 2020 in Kitzbühel das Halbfinale erreicht und kam dann sogar ins Endspiel. In dem unterlag er dem Serben Miomir Kecmanovic.