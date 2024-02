Dallas/Cordoba: Koepfer & Hanfmann überstehen Auftakthürden

Dominik Koepfer hat beim ATP-Turnier in Dallas das Achtelfinale erreicht. Der 29-Jährige besiegte den Lokalmatadoren Aleksandar Kovacevic mit 6:4, 7:5. Damit bestätigte Koepfer seine gute Form, die er in der Davis-Cup-Qualifikation für Deutschland in Ungarn gezeigt hatte. In der Runde der letzten 16 trifft Koepfer auf Rinky Hijikata aus Australien oder den US-Amerikaner Ethan Quinn.

Auch Yannick Hanfmann konnte einen Auftaktsieg feiern und zog beim ATP-Turnier im argentinischen Cordoba ins Achtelfinale ein. Der an Position sieben gesetzte Karlsruher besiegte den Peruaner Juan Pablo Varillas nach rund drei Stunden Spielzeit mit 5:7, 7:6 (7:1), 6:1. Nun trifft Hanfmann auf den Argentinier Roman Andres Burruchaga.

Daniel Altmaier hingegen war in Cordoba in der ersten Runde ausgeschieden.