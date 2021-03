Miami: Pospisil mit übler Schimpftirade gegen ATP-Chef

Miami (SID) – Mit einer üblen Schimpftirade gegen den ATP-Vorsitzenden Andrea Gaudenzi hat Tennisprofi Vasek Pospisil beim Masters in Miami für mächtig Wirbel gesorgt. Nachdem der Kanadier in seinem Erstrunden-Duell mit dem US-Qualifikanten Mackenzie McDonald bereits zwei Schläger zertrümmert und den ersten Satz aufgrund eines Strafpunktes wegen wiederholter Verwarnung verloren hatte, war er nicht mehr zu halten.

„Eineinhalb Stunden lang hat mich der Vorsitzende der ATP gestern in einem Spielermeeting angeschrien, weil ich versucht habe, die Spieler zu vereinen“, schimpfte Pospisil in der Satzpause. „Eineinhalb Stunden lang. Der Vorsitzende der ATP. Holt ihn hier raus, dieses verdammte Arschloch. Warum unterstütze ich das?“

Und damit nicht genug. Als Stuhlschiedsrichter Arnaud Gabas den völlig aufgebrachten Spieler beruhigen wollte und ermahnte, die Differenzen mit ATP-Boss Gaudenzi doch außerhalb des Courts zu klären, entgegnete Pospisil: „Wenn Sie mich disqualifizieren möchten, verklage ich gerne die gesamte Organisation.“

Pospisil, Nummer 67 der Welt, war zusammen mit dem Weltranglistenersten Novak Djokovic im vergangenen Jahr eine Schlüsselfigur bei der Gründung der Professional Tennis Players Association (PTPA) als neue Spielergewerkschaft abseits der ATP. Nach der Partie gegen McDonald, die Pospisil 3:6, 6:4, 3:6 verlor, bat der 30-Jährige auf Twitter um Entschuldigung.

I want to sincerely apologize for my behavior on the court in Miami earlier today. I disrespected the game I love and for that I am truly sorry. By way of explanation, I felt deeply unnerved during a meeting between players and ATP executives last night, and.. [1/2]

