Stan Wawrinka fällt nach Fuß-Operation „einige Wochen” aus

(SID) – Der dreimalige Grand-Slam-Sieger Stan Wawrinka muss nach einer Operation am linken Fuß für „einige Wochen“ pausieren. Das teilte der 35 Jahre alte Tennisprofi aus der Schweiz am Donnerstag auf Twitter mit. „Nachdem ich eine Zeit lang Probleme in meinem linken Fuß hatte, habe ich mich zu einem kleinen Eingriff entschlossen“, schrieb Wawrinka zu einem Foto aus dem Krankenbett. Der Eingriff sei „gut verlaufen“.

Hey guys, just wanted to update you . After having some problems in my left foot for a while, I have decided to do a small procedure 💉🔬🔪🦶 on it. Everything went well 🙏🏼. I will be out for a few weeks but can’t wait to start practicing again soon 🏃🏻💪🏻 🎾🧡 pic.twitter.com/5PZre7kluA

— Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) March 25, 2021