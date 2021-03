ServusTV zeigt Rasenturniere in Stuttgart und Berlin

ServusTV Deutschland weitet sein Engagement im Tennis aus und überträgt im Sommer zwei deutsche Rasenturniere. Wie der Sender am Mittwoch mitteilte, sicherte er sich sowohl die Exklusiv-Rechte im Free-TV am ATP-Turnier in Stuttgart (7. bis 13. Juni) mit Alexander Zverev sowie am Comeback des WTA-Turniers in Berlin (14. bis 20. Juni) mit der dreimaligen Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber. In diesem Jahr hatte ServusTV bereits den ATP Cup in Australien übertragen.