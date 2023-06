Struff im Finale von Stuttgart

Jan-Lennard Struff darf weiter von seinem ersten Titel auf der ATP-Tour träumen. Der 33-Jährige aus Warstein zog nach dem 3:6, 6:3, 6:3 gegen den Polen Hubert Hurkacz beim Rasenturnier in Stuttgart ins Finale ein. Dort trifft Struff auf den an Position drei gesetzten US-Amerikaner Frances Tiafoe.

Struff spielt erst sein drittes Finale überhaupt bei einem ATP-Turnier. Zuvor war er vor zwei Jahren in München unterlegen, beim Masters in Madrid im vergangenen Monat verlor Struff gegen Carlos Alcaraz. In der Weltrangliste wird der Davis-Cup-Spieler am Montag mindestens auf Rang 21 gelistet – Karrierebestwert.

Gegen den an Position vier gesetzten Hurkacz drehte Struff nach dem verlorenen ersten Satz auf. Auch trotzte er 21 Assen des Polen. Tiafoe war gegen den Ungarn Marton Fucsovics ins Finale eingezogen. Die Bilanz zwischen Struff und Tiafoe ist ausgeglichen (1:1). Das letzte Duell datiert aus dem Jahr 2020, das Struff bei den French Open gewann.