Svitolina erreicht Finale in Berlin

Berlin (SID) – Elina Svitolina hat beim Einladungsturnier in Berlin als erste Akteurin das Finale erreicht. Die Ukrainerin (WTA-5.) setzte sich im umkämpften Halbfinale gegen die Lettin Anastasija Sevastova (WTA-43.) mit 7:6, 6:3 durch. Im Endspiel trifft Svitolina auf die Siegerin der Partie Petra Kvitova (Tschechien/WTA-12.) gegen Kiki Bertens (Niederlande/WTA-7.).

Svitolina into the final of the women's grass event in Berlin.

The Wimbledon semifinalist beat Sevastova 7-6(2), 6-3.

Gets Kvitova or Bertens tomorrow

— José Morgado (@josemorgado) July 14, 2020