Tennis-Talent Topo verpasst zweite Runde in Hamburg

Hamburg (SID) – Tennisprofi Marko Topo hat beim ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum die zweite Runde verpasst. Der 18 Jahre alte 585. der Weltrangliste, der erst seit diesem Sommer für Deutschland und nicht mehr für Serbien spielt, unterlag dem Slowaken Alex Molcan 5:7, 3:6 und wartet noch auf seinen ersten Sieg auf Tourlevel.

Topo hatte sich durch die Quali gekämpft und dabei unter anderem in einem deutschen Duell Rudi Molleker aus Berlin 6:3, 3:6, 6:4 besiegt.

Insgesamt starten fünf deutsche Spieler in der Herrenkonkurrenz der diesjährigen Ausgabe in der Hansestadt. Max Hans Rehberg (München) und Jan-Lennard Struff (Warstein) sind noch am Montag gefordert. Spielfrei hatten zunächst Daniel Altmaier (Kempen) und Nicola Kuhn (Ludwigshafen), der es zum Auftakt mit dem Topfavoriten Carlos Alcaraz (Spanien) zu tun bekommt.